Фергюсон остался недоволен судейством в бою с Гэтжи

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Американский боец Тони Фергюсон остался недоволен работой рефери в поединке против соотечественника Джастина Гэтжи на турнире UFC 249, передает Sport24.

Поединок был досрочно остановлен рефери в пятом раунде, после чего Фергюсону был присвоен технический нокаут. При этом проигравший боец сразу после боя выразил недовольство судейством.

«Я бы хотел, чтобы меня финишировали, а не чтобы бой так остановили. Я был в сознании. Рефери остановил бой, но лучше бы он позволил меня добить», — заявил он.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию мероприятия в Джексонвилле.

Ранее сообщалось, что Уайт назвал остановку боя Фергюсона и Гэтжи правильным решением.