Россиянин Ян проведет бой за титул чемпиона UFC

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Российский боец смешанного стиля (ММА) Петр Ян сразится за вакантный титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе, сообщает ТАСС.

Об этом онлайн-конференции проинформировал глава промоушена Дана Уайт. Такое развитие событий стало возможным после того, как Генри Сехудо провел успешную защиту титула на турнире UFC 249 и сразу же после боя с Домеником Крузом завершил карьеру.

«Новый чемпион будет определен в ближайшее время. Петр Ян будет драться за вакантный титул. Матчмейкеры определят соперника в течение следующей недели», — заявил Уайт.

Ранее сообщалось, что Сехудо защитил пояс чемпиона в бою с Крузом и завершил бойцовскую карьеру.