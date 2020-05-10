Россиянин Ян проведет бой за титул чемпиона UFC
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Российский боец смешанного стиля (ММА) Петр Ян сразится за вакантный титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе, сообщает ТАСС.
Об этом онлайн-конференции проинформировал глава промоушена Дана Уайт. Такое развитие событий стало возможным после того, как Генри Сехудо провел успешную защиту титула на турнире UFC 249 и сразу же после боя с Домеником Крузом завершил карьеру.
«Новый чемпион будет определен в ближайшее время. Петр Ян будет драться за вакантный титул. Матчмейкеры определят соперника в течение следующей недели», — заявил Уайт.
Ранее сообщалось, что Сехудо защитил пояс чемпиона в бою с Крузом и завершил бойцовскую карьеру.