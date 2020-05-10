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Американский боец UFC Тони Фергюсон потерпел первое поражение с 2012 года, сообщает «Спорт-Экспресс».

Фергюсон проиграл бойцу из США Джастину Гэтжи в главном бою турнира UFC 249, где на кону стоял титул временного чемпиона организации в легком весе, и упустил возможность стать следующим соперником россиянина Хабиба Нурмагомедова. Бой был остановлен досрочно в пятом раунде.

До этого поражения Фергюсон не проигрывал на протяжении восьми лет. В последний раз он уступал Майклу Джонсону 5 мая 2012 года. С тех пор он выиграл 12 боев подряд.

Ранее сообщалось, что Хабиб Нурмагомедов высказался о победе Джастина Гэтжи над Тони Фергюсоном в главном бою турнира UFC 249.