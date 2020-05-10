Тедеско рассказал, как пришел в «Спартак»
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Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о том, как возглавил самый титулованный клуб России. Об этом сообщает Kicker.
По его словам, важнейшую роль в принятии предложения столичного клуба сыграл генеральный директор красно-белых Томас Цорн, предоставивший подробный план работы.
«Томас сразу дал понять мне, чего он хочет добиться и какими способами. Лучшего сотрудничества и не придумаешь», — сказал Тедеско.
Напомним, что «Спартак» занимает восьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).
Ранее сообщалось, что все тесты игроков итальянского «Милана» на коронавирус оказались отрицательными.