Гэтжи победил Фергюсона в главном бою UFC 249
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Американский боец смешанных единоборств (ММА) Джастин Гэтжи одержал победу над соотечественником Тони Фергюсоном в главном бою в рамках турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 249 и завоевал временный чемпионский пояс в легком весе.
Судья Херб Дин завершил данный поединок досрочно в пятом раунде, когда Гэтжи принялся избивать оппонента. Следующим соперником американца должен стать действующий чемпион UFC россиянин Хабиб Нурмагомедов.
Напомним, что в соглавном бою вечера Генри Сехудо победил Доминика Круза, после чего объявил о завершении профессиональной карьеры.
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