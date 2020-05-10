Гэтжи победил Фергюсона в главном бою UFC 249

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Американский боец смешанных единоборств (ММА) Джастин Гэтжи одержал победу над соотечественником Тони Фергюсоном в главном бою в рамках турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 249 и завоевал временный чемпионский пояс в легком весе.

Судья Херб Дин завершил данный поединок досрочно в пятом раунде, когда Гэтжи принялся избивать оппонента. Следующим соперником американца должен стать действующий чемпион UFC россиянин Хабиб Нурмагомедов.

Напомним, что в соглавном бою вечера Генри Сехудо победил Доминика Круза, после чего объявил о завершении профессиональной карьеры.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию мероприятия в Джексонвилле.

Ранее сообщалось, что Алексей Олейник одержал победу в бою над Фабрицио Вердумом.