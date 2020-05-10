Сехудо защитил пояс чемпиона в бою с Крузом и завершил бойцовскую карьеру

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Американский боец смешанных единоборств (ММА) Генри Сехудо победил Доминика Круза на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 249 и защитил пояс чемпиона в легчайшем весе.

Победа была одержана досрочно во втором раунде. Сехудо ударом в колено отправил оппонента на настил и затем добил его.

По окончании противостояния американец объявил о завершении карьеры.

Напомним, что хэдлайнером ивента станет противостояние Джастина Гэтжи и Тони Фергюсона за временный чемпионский пояс в легком весе.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию мероприятия в Джексонвилле.

Ранее сообщалось, что Алексей Олейник одержал победу в бою над Фабрицио Вердумом .