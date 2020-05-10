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Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин поборется за звание лучшего плеймейкера чемпионата Франции. Об этом сообщает L'Equipe.

В соперниках у 23-летнего россиянина три человека: французский форвард Килиан Мбаппе, выступающий за «Пари Сен-Жермен», Флоран Молле («Монпелье»), Димитри Пайет («Марсель»).

Напомним, что по итогам нынешнего сезона Лиги 1 Головин отдал четыре результативные передачи.

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