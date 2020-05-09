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Российского фигуриста Илью Авербуха оштрафовали за нарушение самоизоляции, сообщает Sobesednik.ru.

Отмечается, что 22 апреля автомобиль спортсмена попал в камеру фиксации нарушений. Ему выписан штраф в размере пяти тысяч рублей.

Напомним, в Москве действует режим повышенной готовности из-за пандемии коронавирусной инфекции.



Ранее польская фигуристка Екатерина Куракова объяснила, почему не смогла выступить в шоу Авербуха.