В отношении экс-игрока «Спартака» Вукоевича возбуждено уголовное дело
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Уголовное дело возбуждено против тренера-селекционера киевского «Динамо» и тренера сборной Хорватии (до 20 лет) Огнена Вукоевича, сообщает Sportske Novosti.
По информации СМИ, Вукоевич, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угрожал убийством своей жене, ее сестре и матери. В полицию об этом сообщил член семьи, после чего специалист был отправлен в отделение.
Прокуратура в скором времени примет решение о необходимости предварительного заключения Вукоевича.
Хорват выступал за «Спартак» во второй половине сезона-2012/2013. Также он защищал цвета киевского «Динамо» с 2008 по 2015 год.
Ранее сообщалось, что турецкий футболист признался в убийстве пятилетнего сына.