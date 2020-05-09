Решение не отменять турнир UFC 249 назвали позором

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Решение не отменять турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) под номером 249 назвали позором.

За сутки до турнира тест бойца Роналду Соузы показал положительный результат на коронавирус. Вместе со спортсменом заразились два члена его команды. Поединок бразильца на турнире отменен. Журналист Скотт Лагдон из издания bloodyelbow заявил, что решение не отменять турнир в таком случае — позор.

«Именно поэтому я говорил, что события нельзя проводить. Сколько еще людей заразились из-за этого? Сколько людей в отеле заразились? Пришло время заплатить бойцам и отправить всех по домам. Позор от начала и до конца», — написал журналист в Twitter.

Ранее сообщалось, что Дана Уайт рассказал о важности UFC 249 для Дональда Трампа.