Экс-тренер «ПСЖ» Эмери: Комбаров мог бы заиграть в чемпионате Испании

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Бывший главный тренер «Пари Сен-Жермен» и лондонского «Арсенала» Унаи Эмери ответил на вопрос о том, кто из его подопечных мог бы заиграть в чемпионате Испании по футболу. Об этом сообщает As.

По его словам, российский защитник Дмитрий Комбаров, в настоящее время защищающий цвета самарских «Крыльев Советов», имел необходимые данные для игры в Примере.

«Практически все из «Арсенала» и «ПСЖ» способны заиграть в Ла Лиге. Из московского «Спартака» могу назвать левшу Комбарова, он выступал за сборную России», — заявил Эмери.

Ранее сообщалось, что главный тренер амстердамского «Аякса» Эрик тен Хаг назвал лучший период выступления аргентинского форварда Лионеля Месси в «Барселоне».