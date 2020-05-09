Система VAR может быть отменена в нынешнем сезоне

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Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) разрешил не использовать систему видеоассистента рефери (VAR) в тех турнирах, в которых она была введена к началу текущего сезона. Об этом сообщает официальный сайт организации.

Теперь каждый организатор соревнований вправе самостоятельно решить, будет ли он использовать видеопомощников арбитров или нет после возобновления прерванных из-за пандемии коронавируса игр.

Напомним, что IFAB занимается регулированием правил игры в футбол.

Ранее сообщалось, что генеральный директор «Монако» Олег Петров рассказал об амбициях клуба на ближайшее время.