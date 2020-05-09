Российский гендиректор «Монако» рассказал об амбициях клуба

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Генеральный директор «Монако» Олег Петров рассказал об амбициях клуба на ближайшее время. Об этом сообщает «СЭ».

По его словам, владелец княжеского клуба Дмитрий Рыболовлев хочет одержать победу в Лиге чемпионов.

«Мы сохраняем большие амбиции, наши задачи не изменились. Ближайшая — выйти в Лигу чемпионов.

Что дальше? У нас есть серьезное желание выиграть этот турнир. Последние два года нам не давали приблизиться к этой цели, но это не значит, что мы от нее отказались», — сказал Петров.

Ранее сообщалось, что бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер высказался о потенциальном чемпионстве «Ливерпуля» в нынешнем сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ).