Российский гендиректор «Монако» рассказал об амбициях клуба
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Генеральный директор «Монако» Олег Петров рассказал об амбициях клуба на ближайшее время. Об этом сообщает «СЭ».
По его словам, владелец княжеского клуба Дмитрий Рыболовлев хочет одержать победу в Лиге чемпионов.
«Мы сохраняем большие амбиции, наши задачи не изменились. Ближайшая — выйти в Лигу чемпионов.
Что дальше? У нас есть серьезное желание выиграть этот турнир. Последние два года нам не давали приблизиться к этой цели, но это не значит, что мы от нее отказались», — сказал Петров.
Ранее сообщалось, что бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер высказался о потенциальном чемпионстве «Ливерпуля» в нынешнем сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ).