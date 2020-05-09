Федун в скором времени может быть выписан из больницы
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Владелец футбольного клуба «Спартак-Москва» Леонид Федун в скором времени может быть выписан из больницы. Об этом сообщает «СЭ».
По информации источника, у 64-летнего вице-президента комапании «Лукойл» сохраняется положительная динамика и удовлетворительное состояние организма.
По прогнозам специалистов, в течении ближайших пяти-семи дней он может быть выписан и отправлен домой.
Напомним, что Федуна госпитализировали из-за сдачи положительного теста на коронавирусную инфекцию.
Ранее сообщалось, что хавбек «Спартака» Лоренсо Мельгарехо рассказал о своем будущем в столичном клубе