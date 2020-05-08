«Зенит» планирует приобрести форварда «Бешикташа»
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Петербургский «Зенит» планирует приобрести форварда турецкого «Бешикташа» Умута Найира, сообщает Milliyet.
Отмечается, что черно-белые планируют продать тех, кто не согласен на понижение зарплат из-за пандемии коронавируса. Одним из таких футболистов и является Найир.
В текущем сезоне нападающий провел 25 матчей, забив шесть мячей.
В Российской премьер-лиге (РПЛ) подопечные Сергея Семака занимают первое место, набрав 50 очков.
Ранее сообщалось о том, что чемпионат России по футболу призвали завершить досрочно.