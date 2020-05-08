Восемь клубов могут провести турнир за места в РПЛ
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
«Рубин», «Оренбург», «Ахмат», «Крылья Советов», «Чертаново», «Торпедо», «Химки» и «Ротор» могут провести турнир за места в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает «Чемпионат.com».
Такой вариант рассматривает Российский футбольный союз (РФС), если сезон РПЛ будет завершен досрочно.
Игры планируется проводить в регионе, где будет меньше всего ограничений из-за пандемии коронавируса. Команды сыграют один или два круга. Лучшие четыре клуба получат путевку в РПЛ.
Ранее сообщалось о том, что РФС планирует доиграть сезон РПЛ.