Мишина поделилась мнением об уходе Трусовой от Тутберидзе

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Заслуженный тренер России Татьяна Мишина поделилась мнением об уходе фигуристки Александры Трусовой от Этери Тутберидзе, передает «Спорт день за днем».

6 мая стало известно о том, что Трусова, которая в сезоне-2019/20 завоевала бронзовую медаль чемпионата Европы, прекратила сотрудничество с Тутберидзе. Она будет работать в группе двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

«Если падаешь, как это было у Трусовой в прошлом сезоне, то ищешь виновного в этом. Или обижаешься, что тебе не дали прыгнуть все те прыжки, какие хотелось. Начинается недоверие, спортсменка оспаривает мнение тренера. Долго в таком состоянии работать трудно», — заявила Мишина.

Ранее сообщалось, что Плющенко прокомментировал ситуацию вокруг российской фигуристки Александры Трусовой.