Агент призвал открыть дело в отношении «Локомотива» по факту смерти игрока

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Футбольный агент Дмитрий Селюк попросил Генеральную прокуратуру России возбудить уголовное дело в отношении московского «Локомотива» по факту смерти игрока системы клуба Иннокентия Самохвалова.

«Умер из-за проблем с сердцем, о которых всем было известно, даже предыдущему руководству клуба, которое отстраняло его от спортивных нагрузок, а сейчас это не делалось», — написал Селюк в Twitter.

Самохвалову стало плохо во время пробежки возле своего дома. Прибывшие сотрудники «скорой помощи» не смогли спасти футболиста. Он умер от острой сердечно-сосудистой недостаточности.

Ранее экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала смерть Самохвалова.