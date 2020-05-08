Агент призвал открыть дело в отношении «Локомотива» по факту смерти игрока
Футбольный агент Дмитрий Селюк попросил Генеральную прокуратуру России возбудить уголовное дело в отношении московского «Локомотива» по факту смерти игрока системы клуба Иннокентия Самохвалова.
«Умер из-за проблем с сердцем, о которых всем было известно, даже предыдущему руководству клуба, которое отстраняло его от спортивных нагрузок, а сейчас это не делалось», — написал Селюк в Twitter.
Самохвалову стало плохо во время пробежки возле своего дома. Прибывшие сотрудники «скорой помощи» не смогли спасти футболиста. Он умер от острой сердечно-сосудистой недостаточности.
Ранее экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала смерть Самохвалова.
Обращаюсь к @Genproc. Прошу возбудить уголовное дело в отношении ФК Локомотив по факту смерти футболиста Самохвалова. Умер из-за проблем с сердцем, о которых всем было известно, даже предыдущему руководству клуба, которое отстраняло его от спортнагрузок, а сейчас это не делалось— Dimitry Seluk (@dmitriseluk) May 7, 2020