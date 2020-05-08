Игрок «Манчестер Сити» объяснил, почему вновь нарушил правила самоизоляции

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Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уолкер объяснил, почему вновь нарушил режим самоизоляции.

6 мая футболист в течение 24 часов побывал в гостях у своей сестры, которая устроила вечеринку, затем отправился в Шеффилд к своим родителям. После этого он в компании своего товарища совершил прогулку на велосипеде.

По словам Уолкер, у него появилось чувство, что его и семью преследуют. Он заявил, что отправился к сестре, чтобы передать ей поздравительную открытку и подарок.

«Она обняла меня, чтобы напомнить мне, насколько она заботится и что меня любят. Что я должен был сделать — оттолкнуть ее?» — написал спортсмен в Twitter.

Футболист отметил, что навестил родителей, чтобы забрать домашнюю еду.

«Что сделали мои родители и сестра, чтобы их частную жизнь выставляли на показ, когда фотографы следуют за мной? Я постоянно чувствую, что за мной следят» — добавил Уолкер.

В начале апреля защитник «Манчестер Сити» также попал в скандальную ситуацию. Во время режима самоизоляции он снял дом и вызвал двух проституток.

Ранее сообщалось, что Уолкера перестанут вызывать в сборную Англии.