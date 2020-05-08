Три футболиста «Милана» заразились коронавирусом

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Известный итальянский журналист-инсайдер Николо Скира сообщил, что трое футболистов «Милана» сдали положительные тесты на коронавирус COVID-19. По его словам, после случаев заражения в «Фиорентине» и «Сампдории» возобновление сезона Серии А становится менее вероятным.

«Пандемия COVID-19 в мире футбола усиливается. После шести случаев заражения коронавирусом в «Фиорентине» и четырех заболевших игроков «Самдории» теперь COVID-19 был зафиксирован в «Милане», где положительные тесты на вирус сдали три футболиста. Возобновление Серии А становится все более проблематичным», — написал Скира в своем Twitter.

Сезон Серии А был приостановлен 11 марта из-за пандемии коронавируса COVID-19. На момент паузы лидером первенства остался туринский «Ювентус», который по итогам 26 туров набрал 63 очка. На один балл от «Юве» отстал римский «Лацио». «Верона» располагается на седьмом месте и имеет в своем активе 36 очков. C 4 мая в стране футболистам разрешено тренировать в индивидуальном режиме.