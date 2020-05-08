Следующий бой Конора Макгрегора может состояться в июле

<img src="//img.gazeta.ru/files3/172/12925172/2020-01-19T061234Z_174664288_RC2UIE95ODU0_RTRMADP_3_MMA-UFC-UFC246-pic905-895x505-36537.jpg">

Менеджер ирландского бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора Оди Аттар поделился планами своего клиента. По его словам, бывший чемпион легкого и полулегкого дивизионов Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) может вернуться в октагон в июле 2020 года. Окончательное решение будет принято по итогам проведения ближайших трех турниров промоушена 9, 13 и 16 мая. Соревнования пройдут Джексонвилле (штат Флорида) при пустых трибунах при соблюдении мер безопасности в момент пандемии коронавируса COVID-19.

«Хотя Конор хотел бы биться при полных трибунах, он понимает, что его бой на пустой арене может значить для людей сидящих дома. Он проанализирует ситуацию, подумает, будет ли доволен тем, как UFC проведет эти мероприятия с точки зрения обеспечения безопасности и сохранения здоровья спортсменов», — приводит слова Аттара РИА «Новости» со ссылкой на ESPN.

Конор Макгрегор в своей карьере в ММА провел 26 поединков, одержав 22 победы. Его последний бой состоялся в январе на турнира UFC 246, где он нокаутировал американца Дональда Серроне.

Ранее сообщалось, что чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов может вернуться в октагон в июле. Соперником российского бойца должен стать победитель поединка Тони Фергюсон — Джастин Гэтжи, которые поспорят за временный титул легкого дивизиона промоушена на UFC 249.