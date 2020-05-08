На французскую лигу подали в суд за досрочное завершение сезона
Президент «Лиона» Жан-Мишель Ола заявил, что от лица клуба в суд было направлено заявление на руководство Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP), которое приняло решение о досрочном завершении сезона. По словам функционера, в лиге и в министерстве спорта страны не провели должной работы по взаимодействию с национальным министерством здравоохранения, отказавшись от проведения спортивных мероприятий преждевременно. При этом президент «Лиона» отметил, что исков к LFP было подано два.
«Мы можем подробно обсудить с премьер-министром Эдуаром Филиппом и министром здравоохранения Оливье Вераном протоколы здравоохранения, которым был дан зеленый свет во всех европейских странах, и посмотреть, есть ли шанс возобновить сезон. Второй иск касается того, как был досрочно завершён сезон в Лиге 1 и как были рассчитаны итоговые результаты. Мы хотим выяснить, законно ли это… Нам надо проанализировать вещи, посмотреть, не повредит ли клубам это решение. Денег это не касается, а лишь определённых решений в общих интересах», — приводит слова Ола L'Équipe.
28 апреля премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил о невозможности проведения массовых и спортивных мероприятий в ближайшие месяцы из-за пандемии коронавируса COVID-19. 30 апреля сезон официально был завершен, чемпионом Лиги 1 был признан «ПСЖ». «Лион» занял седьмое место и не смог пробиться в еврокубки на следующий сезон.
Ранее Ола предложил иной формат продолжения сезона во Франции.