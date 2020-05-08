Фергюсон: Хабиб не хотел драться и убежал, словно собака с поджатым хвостом

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Американский боец смешанных единоборств Тони Фергюсон в преддверии турнира Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 249 прокомментировал ситуацию с очередной отменой его боя против российского чемпиона легкого дивизиона промоушена Хабиба Нурмагомедова. Во время онлайн-конференции 36-летний американец обвинил Нурмагомедова в трусости.

«Он не хотел драться и убежал, словно собака с поджатым хвостом. То же самое можно сказать о Коноре Макгрегоре. Мне говорили, что я буду следующим, но Конора и Хабиба нет. Они дома на карантине, а я здесь», — приводит слова Фергюсона ТАСС.

Турнир UFC 249 состоится 9 мая (10 мая по московскому времени) в Джексонвилле (штат Флорида, США). Главным событием бойцовского вечера станет поединок Фергюсона с Джастином Гэтжи. Американцы поспорят за временный титул UFC в легком весе.

Изначально соперником Тони Фергюсона должен был стать Хабиб Нурмагомедов. Их поединок также был запланирован в качестве главного боя на UFC 249. Соревнования должны были состоятся 18 апреля в Бруклине. Однако из-за пандемии коронавируса COVID-19 турнир в итоге был перенесен, состав его участников изменен, а бой Фергюсона с Хабибом отменен из-за того, что россиянин улетел в Россию.

Ранее Нурмагомедов призвал прекратить говорить о нем.