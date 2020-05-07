Широков: я могу до августа дома сидеть

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Экс-футболист петербургского «Зенита» Роман Широков высказался о режиме самоизоляции, который сейчас введен в России, передает «Чемпионат.com».

«Мне дома хорошо, я могу хоть до августа сидеть — по трем соткам гулять. Решение продлить самоизоляцию, не дав ничего взамен, — странное. Как можно сидеть два месяца взаперти? Думаю, 12 мая выйдут новые указания, но люди начнут возмущаться, а власти что-нибудь придумают», — сказал Широков.

Напомним, что первые случаи заражения COVID-19 были зафиксированы в конце декабря 2019 в китайском городе Ухань. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку коронавируса пандемией. По последним данным, вирусом заразилось более 3,8 млн человек.

Ранее Широков высказался о чемпионате Белоруссии.