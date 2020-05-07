Черчесов пожелал Федуну скорейшего выздоровления

<img src="//img.gazeta.ru/files3/235/13002235/RIAN_6076618.HR-pic905-895x505-38633.jpg">

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов пожелал владельцу московского «Спартака» Леониду Федуну скорейшего выздоровления, передает РИА «Новости».

Напомним, Федун заразился коронавирусом.

«Я списался с Леонидом Арнольдовичем, выразил ему слова поддержки. Желаю ему скорейшего выздоровления. Сейчас никто не застрахован от воздействия инфекции. Абсолютно всем заболевшим я желаю поскорее встать на ноги», — сказал Черчесов.



Ранее Виталий Мутко рассказал о состоянии заразившегося коронавирусом Федуна.