Черчесов пожелал Федуну скорейшего выздоровления
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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов пожелал владельцу московского «Спартака» Леониду Федуну скорейшего выздоровления, передает РИА «Новости».
Напомним, Федун заразился коронавирусом.
«Я списался с Леонидом Арнольдовичем, выразил ему слова поддержки. Желаю ему скорейшего выздоровления. Сейчас никто не застрахован от воздействия инфекции. Абсолютно всем заболевшим я желаю поскорее встать на ноги», — сказал Черчесов.
Ранее Виталий Мутко рассказал о состоянии заразившегося коронавирусом Федуна.