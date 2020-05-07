В «Локомотиве» выявили два случая заражения коронавирусом

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В московском «Локомотиве» выявлено два случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Telegram-канал «Мутко против».

Отмечается, что один из заболевших госпитализирован, а второй лечится дома.

Напомним, сезон Российской премьер-лиги (РПЛ) приостановлен из-за пандемии COVID-19.

Первые случаи заражения коронавирусом были зафиксированы в конце декабря 2019 в китайском городе Ухань. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку коронавируса пандемией. По последним данным, вирусом заразилось более 3,8 млн человек.



Ранее сообщалось о том, что владелец московского «Спартака» Леонид Федун попал в больницу с коронавирусом.