На волейболиста Спиридонова напали в Москве
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Российский волейболист Алексей Спиридонов рассказал о том, что на него совершили нападение в Москве, передает Sport24.
«У гастарбайтеров сейчас денег нет. Сейчас все они выбегают, хоть украсть денег. Кто-то хочет зарезать. Отбился от них руками. Оружия у меня с собой нет», — сказал Спиридонов.
Напомним, спортсмен является чемпионом Европы 2013 года.
Ранее сообщалось о том, что волейбольные еврокубки завершены досрочно из-за коронавируса.