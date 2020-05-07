На волейболиста Спиридонова напали в Москве

<img src="//img.gazeta.ru/files3/147/12604147/RIAN_2282685.HR-pic905-895x505-99905.jpg">

Российский волейболист Алексей Спиридонов рассказал о том, что на него совершили нападение в Москве, передает Sport24.

«У гастарбайтеров сейчас денег нет. Сейчас все они выбегают, хоть украсть денег. Кто-то хочет зарезать. Отбился от них руками. Оружия у меня с собой нет», — сказал Спиридонов.

Напомним, спортсмен является чемпионом Европы 2013 года.



Ранее сообщалось о том, что волейбольные еврокубки завершены досрочно из-за коронавируса.