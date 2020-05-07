Джигурда вызвал Емельяненко-младшего на боксерский бой

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Известный российский актер Никита Джигурда вызвал бойца смешанных единоборств (ММА) Александра Емельяненко на боксерский поединок. Соответствующее обращение артист записал и выложил в своем Instagram.

По его словам, причиной вызова стало оскорбление 36-летнего тяжеловеса, направленное в его адрес.

Джигурда заявил, что решение вызвано сегодняшними реалиями, а не пиаром или предварительной договоренностью.

Отметим, что до этого артист вызывал на бой Владимира Соловьева, однако тот не решился ему противостоять.

Ранее сообщалось, что действующий обладатель чемпионского пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов призвал прекратить говорить о нем.