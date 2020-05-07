Джигурда вызвал Емельяненко-младшего на боксерский бой
Известный российский актер Никита Джигурда вызвал бойца смешанных единоборств (ММА) Александра Емельяненко на боксерский поединок. Соответствующее обращение артист записал и выложил в своем Instagram.
По его словам, причиной вызова стало оскорбление 36-летнего тяжеловеса, направленное в его адрес.
Джигурда заявил, что решение вызвано сегодняшними реалиями, а не пиаром или предварительной договоренностью.
Отметим, что до этого артист вызывал на бой Владимира Соловьева, однако тот не решился ему противостоять.
Ранее сообщалось, что действующий обладатель чемпионского пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов призвал прекратить говорить о нем.
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Это не хайп и не договорённость ради пиара. Это реальность сегодняшней жизни. Я отвечаю за свои слова и не откажусь от них! Уверен в том, что после своего оскорбительного комментария в мой адрес, Александр Емельяненко не побоится выйти со мной на боксёрский ринг и ответит за свои необдуманные, унижающие мою честь фразы, размноженные серьёзными изданиями. Уверен, что любимый и уважаемый мною (в отличии от Владимира Соловьёва) Александр Емельяненко не такой же понтарь и пиздабол, как вечерний мудозвон, зассавший выйти со мной на боксёрский ринг! ✌️���� #джигурда #артист #поэт #эзотерик #оккультист #дуэль #бокс #поединок #соперник @alexemelyanenko #александремельяненко #театр�� #love❤️