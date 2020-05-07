Мутко рассказал о состоянии заразившегося коронавирусом Федуна
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Бывший президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко рассказал о состоянии заразившегося коронавирусом владельца футбольного клуба «Спартак-Москва» Леонида Федуна. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, 64-летний функционер чувствует себя нормально.
«Я переписывался с Леонидом Арнольдовичем. Он чувствует себя нормально и рассчитывает через неделю выписаться из больницы», — заявил Мутко.
Напомним, что Федун стал основным акционером «Спартака» в 2003 году.
Ранее сообщалось, что полузащитник казанского «Рубина» Дмитрий Тарасов показал винт, находившийся в его ноге до операции, связанной с разрывом крестообразных связок.