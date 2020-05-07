Мутко рассказал о состоянии заразившегося коронавирусом Федуна

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Бывший президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко рассказал о состоянии заразившегося коронавирусом владельца футбольного клуба «Спартак-Москва» Леонида Федуна. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, 64-летний функционер чувствует себя нормально.

«Я переписывался с Леонидом Арнольдовичем. Он чувствует себя нормально и рассчитывает через неделю выписаться из больницы», — заявил Мутко.

Напомним, что Федун стал основным акционером «Спартака» в 2003 году.

Ранее сообщалось, что полузащитник казанского «Рубина» Дмитрий Тарасов показал винт, находившийся в его ноге до операции, связанной с разрывом крестообразных связок.