Гендиректор «Зенита» изъявил желание доиграть сезон РПЛ

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Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев изъявил желание доиграть сезон в Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, было бы здорово последовать примеру немецкой Бундеслиги, которая возобновится в середине мая при пустых трибунах.

При этом Медведев отметил, что необходимо применять российскую специфику, заключающуюся в больших расстояниях и обеспечения безопасности при перелетах.

Также функционер заявил, что ожидает в скором времени спада пандемии.

Ранее сообщалось, что полузащитник казанского «Рубина» Дмитрий Тарасов показал винт, находившийся в его ноге до операции, связанной с разрывом крестообразных связок.