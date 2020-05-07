Гендиректор «Зенита» изъявил желание доиграть сезон РПЛ
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Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев изъявил желание доиграть сезон в Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, было бы здорово последовать примеру немецкой Бундеслиги, которая возобновится в середине мая при пустых трибунах.
При этом Медведев отметил, что необходимо применять российскую специфику, заключающуюся в больших расстояниях и обеспечения безопасности при перелетах.
Также функционер заявил, что ожидает в скором времени спада пандемии.
Ранее сообщалось, что полузащитник казанского «Рубина» Дмитрий Тарасов показал винт, находившийся в его ноге до операции, связанной с разрывом крестообразных связок.