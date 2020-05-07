Бывший агент Дзюбы: Артем мог остаться в «Спартаке»

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Бывший агент нападающего петербургского «Зенита» и сборной России Артема Дзюбы Алексей Сафонов заявил, что форвард мог в 2015 году остаться в столичном «Спартаке». Об этом сообщает «Чемпионат».

По его словам, если бы с игроком провели обстоятельную беседу и объяснили ситуацию, то он мог бы продлить контракт с красно-белыми.

«Тема — большой ребенок. Предположу, что он им остается и по сей день. При определенных условиях он мог бы всю карьеру в «Спартаке» провести, чего и сам хотел», — заявил агент.

Ранее сообщалось, что состояние госпитализированного владельца футбольного клуба «Спартак-Москва» Леонида Федуна оценивается как стабильное.