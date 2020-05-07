КХЛ не будет определять обладателя Кубка Гагарина в нынешнем сезоне
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Континентальная хоккейная лига (КХЛ) не будет определять обладателя Кубка Гагарина в нынешнем сезоне. Об этом сообщает пресс-служба организации.
По официальной информации, анализ сложившейся ситуации показал, что в сложившейся ситуации нет объективных критериев, по которым можно определить лучшую команду КХЛ сезона-2019/2020 и призеров чемпионата КХЛ.
Всем командам, вышедшим во второй раунд Кубка Гагарина, присвоено технически единое 1-8 место без соответствующих правовых последствий для клубов.
Места с 9-го по 24-е распределены по спортивному принципу в соответствии с регламентом лиги.
Ранее сообщалось, что нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль поделился мнением о российском нападающем Павле Дацюке.