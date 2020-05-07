<img src="//img.gazeta.ru/files3/211/12312211/upload-RIAN_5853900.HR-pic905-895x505-37403.jpg">

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) не будет определять обладателя Кубка Гагарина в нынешнем сезоне. Об этом сообщает пресс-служба организации.

По официальной информации, анализ сложившейся ситуации показал, что в сложившейся ситуации нет объективных критериев, по которым можно определить лучшую команду КХЛ сезона-2019/2020 и призеров чемпионата КХЛ.

Всем командам, вышедшим во второй раунд Кубка Гагарина, присвоено технически единое 1-8 место без соответствующих правовых последствий для клубов.

Места с 9-го по 24-е распределены по спортивному принципу в соответствии с регламентом лиги.

Ранее сообщалось, что нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль поделился мнением о российском нападающем Павле Дацюке.