Нойер вступил в отношения с юной гандболисткой после расставания с женой

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Голкипер мюнхенской «Баварии» и сборной Германии Мануэль Нойер вступил в отношения с юной гандболисткой после недавнего расставания с женой. Об этом сообщает Bunte.

По информации источника, новой пассией 34-летнего вратаря стала 19-летняя студентка университета Мюнхена Аника Биссель, играющая в гандбол за клуб из второй Бундеслиги.

Отметим, что со своей супругой Ниной Нойер не встречается уже четыре месяца, однако они продолжают находиться в статусе мужа и жены.

Ранее сообщалось, что полузащитник французского «Пари Сен-Жермен» Андер Эррера заявил, что не хотел покидать «Манчестер Юнайтед» в прошлое летнее трансферное окно.