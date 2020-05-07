Сезон АПЛ может быть завершен досрочно при одном условии

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Сезон Английской премьер-лиги (АПЛ) может быть завершен досрочно при условии, если команды выступят против проведения матчей на нейтральных полях, сообщает Goal.

Об этом проинформировал Ричард Биван, глава профсоюза менеджеров Премьер-лиги, EFL и национальной сборной Англии по футболу. «За» проведение оставшихся игр на нейтральных стадионах должны проголосовать 14 из 20 клубов. При этом «Астон Вилла» уже выступила против.

«Правительство даст понять, если еще не дало, что проведение домашних матчей на заполненных стадионах ставит под вопрос возможность соблюдения правила социального дистанцирования», — заявил Биван.

Ранее сообщалось, что АПЛ может внедрить новые правила из-за пандемии коронавируса.