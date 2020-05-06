Тутберидзе отписалась от Трусовой в Instagram после ее ухода к Плющенко
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Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе отписалась от Александры Трусовой в Instagram.
Так именитая наставница отреагировала на то, что 6 мая российская атлетка ушла к двукратному олимпийскому чемпиону Евгению Плющенко.
Стоит отметить, что главным достижением в карьере отечественной спортсменки является бронза чемпионата Европы 2020 года. Помимо этого, Александра стала первой в истории спорта фигуристкой, исполнившей четверной прыжок.