Ангела Меркель объявила о возобновлении чемпионата Германии в мае

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Матчи чемпионата Германии будут возобновлены во второй половине мая, передает Sport24.

Об этом 6 мая заявила канцлер страны Ангела Меркель.

Как итог, Бундеслига станет первой из топ-5 европейских лиг, где будет возобновлен сезон после приостановки из-за COVID-19.

Напомним, что первые случаи заражения коронавирусом были зафиксированы в конце декабря 2019-го в китайском городе Ухань. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку коронавируса пандемией. По последним данным, вирусом заразилось более 3,7 млн человек.

Ранее полузащитник «Манчестер Сити» Сане согласовал условия контракта с «Баварией».