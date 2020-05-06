Плющенко подтвердил переход к нему Трусовой от Тутберидзе

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Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко подтвердил, что Александра Трусова теперь будет тренироваться под его руководством.

6 мая стало известно, что фигуристка ушла из группы Этери Тутберидзе.

«Процесс начался, готовим официально документы о переходе Саши ко мне в академию. Все делаем официально, как должно быть. Считаю, что Саше за столько лет, что была в «Самбо-70», нужно правильно пообщаться с руководством и тренером. Жизнь такая штука, что спортсмен иногда переходит к другому тренеру. И это абсолютно нормально.

У нас все получится и мы добьемся высоких результатов. Цели есть, они очень серьезные. Ждем, когда приступим к тренировкам: мы все соскучились по льду. Мне не терпится как можно быстрее начать работу с Трусовой», — цитирует Плющенко ТАСС.

Напомним, что российская спортсменка является бронзовым призером чемпионата Европы — 2020.

Ранее стало известно, что Трусову отчислят из «Самбо-70».