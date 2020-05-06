Емельяненко высмеял Соловьева и Джигурду
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Российский боец ММА Александр Емельяненко прокомментировал потенциальный поединок 56-летнего телеведущего Владимира Соловьева и 59-летнего актера Никиты Джигурды.
Незадолго до этого Джигурда в жесткой форме пригласил Соловьева разделить с ним ринг.
«Я где-то слышал об этом вызове, но не следил за ситуацией. Мне даже кто-то позвонил и сказал, что они собрались драться, боксировать. Я спросил — и как?
Смешно. У них уже песок из задницы сыпется, а они все на ринг лезут, все им драться хочется. Вон как раскачали спорт, — все хотят быть атлетами и боксировать», — цитирует Емельяненко-младшего «СЭ».