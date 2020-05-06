Емельяненко высмеял Соловьева и Джигурду

<img src="//img.gazeta.ru/files3/662/12840662/upload-TASS_37082118-pic905-895x505-84182.jpg">

Российский боец ММА Александр Емельяненко прокомментировал потенциальный поединок 56-летнего телеведущего Владимира Соловьева и 59-летнего актера Никиты Джигурды.

Незадолго до этого Джигурда в жесткой форме пригласил Соловьева разделить с ним ринг.

«Я где-то слышал об этом вызове, но не следил за ситуацией. Мне даже кто-то позвонил и сказал, что они собрались драться, боксировать. Я спросил — и как?

Смешно. У них уже песок из задницы сыпется, а они все на ринг лезут, все им драться хочется. Вон как раскачали спорт, — все хотят быть атлетами и боксировать», — цитирует Емельяненко-младшего «СЭ».

Ранее Фергюсон сравнил Хабиба и Гэтжи.