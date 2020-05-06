ФИФА расследует переход Понсе из «Ромы в «Спартак»

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Международная федерация футбола (ФИФА) расследует переход Эсекьеля Понсе из итальянской «Ромы» в московский «Спартак», передает официальный сайт аргентинского «Ньюэллз Олд Бойз».

Аргентинский клуб должен был получить 40% от перепродажи игрока, но римляне оформили сделку так, чтобы избежать выплаты. Команда требует от «волков» €2 млн.

В текущем сезоне Понсе провел за красно-белых 26 матчей, забив девять мячей.



Ранее сообщалось о том, что защитник «Спартака» Самюэль Жиго не планирует получать российское гражданство.