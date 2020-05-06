Агент Головина прокомментировал попадание игрока в символическую сборную Лиги 1
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Агент футболиста «Монако» Александра Головина Олег Артемов прокомментировал попадание игрока в символическую сборную чемпионата Франции, передает Sport24.
«Личные достижения никогда не были и не будут для Саши на первом месте. Он очень командный футболист. Приятно, что он оказался в компании с такими футболистами как Килиан Мбаппе и Неймар. Попадание в эту символическую сборную он заслужил своей игрой, трудом и работой», — сказал Артемов.
В сезоне-2019/20 россиянин провел 25 матчей, забив три мяча.