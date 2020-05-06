ФИФА ожидает получить доказательства применения допинга российскими футболистами

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Международная федерация футбола (ФИФА) ожидает в мае получить доказательства применения допинга российскими футболистами, сообщает FOX Sports.

Отмечается, что данные должна передать Московская антидопинговая лаборатория.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) проинформировало ФИФА о том, что располагает новыми доказательствами применения допинга спортсменами из России.

WADA ведет расследование 298 дел в отношении российских спортсменов, но сколько из них касаются футболистов — неизвестно.



Ранее WADA завершило расследование в отношении 298 спортсменов из России/