Врач «Сельты» Смолова охарактеризовал Россию как неопасную страну
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Врач испанской «Сельты» Гарсия Кота прокомментировал возращение в команду двух игроков: Федора Смолова и Пионе Систо. Об этом сообщает Соре.
По его словам, оба футболиста прибыли в расположение команды из неопасных стран, поэтому вероятность их появления на тренировочных занятиях высока.
При этом специалист отметил, что игроки будут допущены к тренировкам только после сдачи тестов на наличие в организме коронавирусной инфекции, которые продемонстрируют отрицательный результат.
Ранее сообщалось, что решение о дальнейшем продолжении сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) может быть принято 12 мая