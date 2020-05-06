Мамаев прокомментировал шквал критики в свой адрес
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Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев высказался на тему обилия критики в свой адрес. Об этом сообщает «СЭ».
По его словам, после выхода из мест лишения свободы он стал относиться к этому факту спокойнее.
«Я настолько привык к критике, что за последний год у меня уже наверное выработался иммунитет к ней. Стараюсь людей не осуждать, я сам был таким же.
Когда я вижу нелицеприятные комментарии, то мне становиться жаль людей, написавших их», — сказал Мамаев.
Ранее сообщалось, что нападающий немецкого «РБ Лейпциг» Тимо Вернер намерен перебраться в Английскую премьер-лигу (АПЛ).