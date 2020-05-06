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Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев заявил, что болеет за «Ливерпуль». Об этом сообщает «СЭ».

По его словам, любовь к мерсисайдскому клубу появилась еще в возрасте девяти-десяти лет.

«Я являюсь давним поклонником «Ливерпуля», у меня есть много атрибутики: кепки, шарфы, футболки. Это не так, что все сейчас болеют за них, потому что они на первом месте.

Когда «красные» проигрывают, я могу по дому долго молча ходить», — сказал Мамаев.

Ранее сообщалось, что экс-форвард туринского «Ювентуса» Никола Аморузо высказался о потенциальном возвращении французского полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба в стан действующих чемпионов Италии.