Боец ММА Харитонов хотел заразиться коронавирусом

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Боец ММА Сергей Харитонов признался, что намеренно хотел заразиться коронавирусом, передает Sport24.

Спортсмен поделился, что в Москве намеренно посещал места со скоплением больных людей, однако заразиться коронавирусной инфекцией ему так и не удалось.

«Было желание самому попробовать заразиться этим коронавирусом, чтобы почувствовать на себе, каково это, что это за вирус такой. Но не знаю, к сожалению, или к счастью, этого не произошло», — заявил Харитонов в прямом эфире в Instagram.

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