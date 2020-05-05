Боец ММА Харитонов хотел заразиться коронавирусом
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Боец ММА Сергей Харитонов признался, что намеренно хотел заразиться коронавирусом, передает Sport24.
Спортсмен поделился, что в Москве намеренно посещал места со скоплением больных людей, однако заразиться коронавирусной инфекцией ему так и не удалось.
«Было желание самому попробовать заразиться этим коронавирусом, чтобы почувствовать на себе, каково это, что это за вирус такой. Но не знаю, к сожалению, или к счастью, этого не произошло», — заявил Харитонов в прямом эфире в Instagram.
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