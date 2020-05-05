Бывший вице-президент «Реала» скончался от коронавируса

Бывший вице-президент «Реала» Амадор Суарес скончался в возрасте 76 лет от коронавирусной инфекции, сообщает Marca.

По информации источника, функционер боролся с заболеванием на протяжении 40 дней.

Суарес занимал должность вице-президента мадридского клуба в период с 2006 по 2009 год, когда во главе «Реала» стоял Рамон Кальдерон.

Стоит отметить, что от коронавирусной инфекции также скончался бывший президент «сливочных» Лоренсо Санс.

Ранее сообщалось, что игроки «Эйбара» не хотят возобновления Ла Лиги из-за страха за свое здоровье.