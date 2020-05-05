Денисенко заключил соглашение с клубом НХЛ «Флорида»

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Российский нападающий Григорий Денисенко заключил соглашение с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерз», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу команды.

Российский нападающий был выбран «Флоридой» в первом раунде под общим 15-м номером на драфте НХЛ 2018 года. Клуб и игрок заключили контракт сроком на три года.

«Григорий — потрясающий, динамичный и очень техничный молодой форвард, который отлично выступал на международной арене. Мы ожидаем, что он проявит себя ярко в матчах за наш клуб», — отметил генеральный менеджер клуба Дэйл Тэллон.

Стоит отметить, что в составе «Флориды» выступает еще один россиянин — нападающий Евгений Дадонов.

Ранее сообщалось, что издание The Hockey Writers назвало лучшего россиянина в НХЛ.