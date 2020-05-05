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Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вошел в сборную сезона чемпионата Франции, сообщает «Спорт-Экспресс».

Сборную сезона из 11 лучших игроков составил известный французский футболист и тренер Луис Фернандес, который сейчас работает экспертом BeIn Sports.

Кроме Головина специалист включил в список его партнера по «Монако» Виссама Бен Йеддера, а также двух звездных нападающих «ПСЖ» — француза Кильяна Мбаппе и бразильца Неймара.

Ранее сообщалось, что Головина назвали «царем» на французском телеканале.