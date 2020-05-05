Чемпион НБА станет президентом футбольного клуба «Лион»
Четырехкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и бывший разыгрывающий «Сан-Антонио Сперс» Тони Паркер подтвердил, что станет президентом французского футбольного клуба «Лион».
По словам баскетболиста, это произойдет в 2023 году, когда свои полномочия оставит нынешний президент команды Жан-Мишель Оляс. На данный момент Паркер занимает должность французского баскетбольного клуба «Вийербан» из пригорода Лиона.
«Это правда и честь для меня. Я никогда не думал, что подобное случится со мной, это огромная возможность. «Лион» — одна из 50 лучших команд в мире, у них одна из лучших структур с огромным бюджетом. Это прекрасная возможность вырасти и получить один из лучших продуктов», — приводит слова Паркера The Undefeated.
Ранее сообщалось, что «Лион» может подать в суд из-за досрочного завершения Лиги 1.