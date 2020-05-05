Бывший чемпион UFC подвергся нападению «зомби-девушки»

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Бывший чемпион UFC Люк Рокхолд рассказал, что подвергся нападению со стороны незнакомой девушки на улице.

По словам спортсмена, она хотела заразить или напугать его.

«Я увидел девушку около 30 лет, она сидела на автобусной остановке и выглядела очень плохо. Бездомная вроде. Когда я подошел поближе, она появилась из ниоткуда и набросилась на меня, как зомби, и попробовала плюнуть. Было похоже, что она хотела напугать меня и заразить чем-то. Я прямо видел, как ее плевок завис в воздухе и потом упал на нее.

Я не знаю, что с ней случилось, но я не хотел больше там находиться. Как только это нечто подошло ко мне, я оттолкнул ее ударом ногой. Она свалилась на землю и начала барахтаться, словно вампир в лучах дневного света», – приводит слова бойца MMAFighting.

Ранее Рокхолд рассказал, как можно победить Хабиба Нурмагомедова.